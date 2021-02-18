Руководитель кооператива в Красноярске украл 422 млн рублей у вкладчиков

В Красноярске будут судить 45-летнего руководителя кредитного потребительского кооператива. Он украл у вкладчиков 422 млн рублей. По информации краевой прокуратуры, предприниматель зарегистрировал кооператив «Центр кредитования и сбережений». Офисы организации были открыты в 15 регионах России и даже в Москве.

Обвиняемый организовал деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом их эффективного использования путем предоставления займов другим членам кооператива. При этом пайщикам гарантировался доход в размере до 21% в месяц. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Всего за 2011-2018 года руководитель компании похитил деньги у 1228 клиентов и потратил их на личные цели.