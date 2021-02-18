Есть блины и танцевать с медведем запретили в центре Омска

В Омске отменили массовые масленичные гулянья на Любинском проспекте. Причина — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Все мероприятия проведут в учреждениях культуры. Кроме того, как напомнили ИА «Город55» в региональном министерстве культуры, домашние чаепития с блинами также никто не отменял.

В 2020 году народные гулянья проходили на Любинском проспекте и в сквере имени Дзержинского. Жители города водили хороводы, ели блины и кидали валенки.

В начале февраля сообщалось, что в Алтайском крае сократили программу фестиваля «Сибирская Масленица». Причиной стали ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, в этом году решили не проводить традиционные масленичные конкурсы и ярмарку ремесел.