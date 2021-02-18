В России появится электронная база вакансий для строителей

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) планирует создать всероссийскую электронную базу вакансий для рабочих строительных специальностей. Об этом сообщил 18 февраля президент ассоциации Антон Глушков на заседании комиссии по вопросам профессионального образования и кадрового потенциала Общественной палаты при Минстрое России.

«На совещании по написанию стратегии «Агрессивное развитие инфраструктуры» под руководством вице-премьера РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина был одобрен «пилот» по формированию электронной базы, так называемый HeadHunter (сервис для поиска работы. — Ред.), для рабочих специальностей, который должен организовать учет всех рабочих кадров в каждом субъекте», — отметил Глушков.

По его словам, поручение получило Национальное объединение строителей.

Глушков объяснил, что в строительной отрасли сейчас задействованы около 6,4 млн человек. При этом в настоящее время в стране возник дефицит рабочей силы на стройках, связанный с ограничениями на въезд в Россию иностранцев.

9 февраля в Национальном объединении строителей сообщали «Известиям», что почти 50% застройщиков ощутили нехватку строителей.

Отмечалось, что дефицит кадров начал ощущаться еще в ноябре-декабре 2020-го, но наиболее остро проблема встала после новогодних праздников. Дефицит рабочих кадров составляет 40–50%, уточняли в СРО «Уральское объединение строителей» (УОС).