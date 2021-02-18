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В России появится электронная база вакансий для строителей
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В России появится электронная база вакансий для строителей

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Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) планирует создать всероссийскую электронную базу вакансий для рабочих строительных специальностей. Об этом сообщил 18 февраля президент ассоциации Антон Глушков на заседании комиссии по вопросам профессионального образования и кадрового потенциала Общественной палаты при Минстрое России.

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«На совещании по написанию стратегии «Агрессивное развитие инфраструктуры» под руководством вице-премьера РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина был одобрен «пилот» по формированию электронной базы, так называемый HeadHunter (сервис для поиска работы. — Ред.), для рабочих специальностей, который должен организовать учет всех рабочих кадров в каждом субъекте», — отметил Глушков.

По его словам, поручение получило Национальное объединение строителей.

Глушков объяснил, что в строительной отрасли сейчас задействованы около 6,4 млн человек. При этом в настоящее время в стране возник дефицит рабочей силы на стройках, связанный с ограничениями на въезд в Россию иностранцев.

9 февраля в Национальном объединении строителей сообщали «Известиям», что почти 50% застройщиков ощутили нехватку строителей.

Отмечалось, что дефицит кадров начал ощущаться еще в ноябре-декабре 2020-го, но наиболее остро проблема встала после новогодних праздников. Дефицит рабочих кадров составляет 40–50%, уточняли в СРО «Уральское объединение строителей» (УОС).

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