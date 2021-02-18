В Москве рассказали о спаде заболеваемости COVID-19

В Москве четвертую неделю идет спад заболеваемости COVID-19. Причем такая динамика наблюдается во всех возрастных группах, включая детей. Об этом в четверг, 18 февраля, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Во всех возрастных группах, включая детей, мы уже четвертую неделю наблюдаем спад заболеваемости. При этом спад заболеваемости среди детей средних и старших классов последние четыре недели составляет около 30%», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Заммэра также уточнила, что спад заболеваемости коронавирусом среди младших школьников составляет 11%.

Ранее в этот же день мэр города Сергей Собянин сообщил, что в столице начались клинические испытания однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». По его словам, российская часть начавшихся международных исследований препарата будет осуществляться на базе 10 поликлиник города. Также проверять действие вакцины будут 3 тыс. добровольцев в Объединенных Арабских Эмиратах.

Минздрав России одобрил проведение третьего этапа клинических исследований «Спутника Лайт» накануне.

В среду стало известно, что московские доноры с апреля 2020 года сдали 10 т плазмы с антителами к COVID-19. Донорами стали уже свыше 13 тыс. человек.

Тогда же Ракова рассказала, что в Москве более 555 тыс. человек вакцинировались от COVID-19. По ее словам, в ближайшие две недели на вакцинацию записались еще почти 60 тыс. москвичей.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в столице на сегодняшний день выявлено 962 637 случаев коронавируса, скончались 14 578 человек, выздоровели 878 655 пациентов.

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