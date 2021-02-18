«Ростелеком» прокомментировал следственные действия в компании

Следственные мероприятия в «Ростелекоме» проводятся по фактам злоупотреблений в сфере закупок, выявленных в 2020 году в ходе последовательной антикоррупционной работы внутри компании. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили «Известиям» в пресс-службе организации.

Сотрудники представляют правоохранительным структурам всю необходимую информацию.

Иные подробности происходящего не раскрываются в интересах следствия, уточнили в «Ростелекоме».

Ранее в четверг ряд СМИ сообщил о задержании топ-менеджера компании по уголовному делу о взятке.