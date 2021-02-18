Айзек Чилемба заявил о храбрости российских боксеров

Малавийский боксер Айзек Чилемба заявил, что всегда отличает россиян от спортсменов из других стран из-за их храбрости. Об этом боец рассказал 18 февраля на пресс-конференции перед боем с чемпионом WBA Gold в суперсреднем весе Федором Чудиновым.

«Как таковой особенной техники нет, но у русских боксеров очень большое сердце. Храброе. Оно заставляет их рваться в бой, показывать классные бои», — сказал Чилемба.

В этот же день Чилемба и Чудинов встретились на битве взглядов. Соперники выразили друг другу уважение, пожав руки.

15 февраля Чудинов рассказал, как тренируется в преддверии боя. Он отметил, что в последнюю неделю тренировок сосредоточил усилия на скорости и тактике.

Его оппонент выразил уверенность в своей победе. Чилемба тренируется у легенды бокса Роя Джонса несколько лет. Звезда бокса в одном из интервью признавался, что обратил внимание на Чилембу в 2011 году, когда тот только приехал в США.

Спортсмены встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет 20 февраля в столичном концертном зале «Вегас Сити Холл». В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо поединка Чудинова с Чилембой, на ринге встретятся скандально известный боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.