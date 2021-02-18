В Белоруссии обвинили Запад в попытке вмешательства в дела страны

Заявление стран — членов Евросоюза и посольств США, Великобритании и Швейцарии о проводимых в Белоруссии следственных действиях является попыткой вмешательства во внутренние дела республики, указал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Его комментарий опубликован в четверг, 18 февраля, на сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении шла речь об обысках у белорусских журналистов и правозащитников. Действия белорусских властей при этом обозначены как неприемлемые. По мнению дипломатов, «власти Белоруссии продолжают усилившееся преследование гражданского общества страны». Западные страны также заявили о намерении принимать дальнейшие меры в отношении ситуации с правами человека в Белоруссии.

По словам Глаза, это заявление как с точки зрения дипломатии, так и с позиции здравого смысла стоит трактовать как «совершенно нелепый поступок».

«Непонятно, кого наши коллеги пытаются обмануть и за кого они принимают белорусов. На каждом углу декларируют позицию якобы в поддержку независимости нашей страны, а на деле такими вот шагами показывают, что суверенитет Беларуси они ни во что не ставят», — подчеркнул представитель МИДа.

Он отметил, что страны при этом не пытаются разобраться в законодательстве Белоруссии и пытаются поставить себя выше правоохранительной и судебной систем республики.

«Здесь не надо даже объяснять, что подобные выпады со стороны дипломатических представительств — это уже какой-то диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела», — сказал Глаз.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал бандитскими санкции Запада, под которые попали несколько промышленных предприятий страны. Также он поручил правительству выработать на указанные санкции симметричный ответ.

23 декабря 2020 года Госдепартамент США заявил о введении визовых ограничений в отношении 39 лиц, которых Вашингтон считает причастными «к подрыву демократии» в Белоруссии. Также санкции ввело управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США: объектами стали госслужащий и четыре ведомства страны.

Кроме этого, 17 декабря Евросоюз ввел третий пакет санкций против Белоруссии. Ограничения ввели против управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, ОАО «140-й ремонтный завод», компаний «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana holdings. Европейскому бизнесу запрещается иметь с ними дело. Первые два пакета ЕС ввел 2 октября и 6 ноября.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые продолжаются до сих пор.