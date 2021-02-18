Власти Дзержинска рассказали о красителе на шерсти синих собак

Краситель, выявленный в синей шерсти стаи собак с территории химпредприятия «Дзержинское оргстекло» нижегородского Дзержинска, не представляет опасности для здоровья животных. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила пресс-служба администрации города.

Соответствующие анализы провели специалисты НИИ химии при Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского и комитета государственного ветеринарного надзора региона. Согласно их результатам, на шерсти семи отловленных животных на территории предприятия обнаружен синий пигмент «берлинская лазурь».

«Вреда для здоровья и опасности для жизни краситель не представляет, что подтверждено осмотром и проведенными ООО «Зоозащита-НН» анализами крови и кала животных», — говорится в сообщении пресс-службы в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что в настоящее время животные находятся под наблюдением в госпитале «Зоозащита-НН». Специалисты медучреждения оказывают животным всю необходимую помощь, в том числе делают собакам прививки.

О том, что стаю собак с синей шерстью, пойманную на территории химпредприятия в Дзержинске в Нижегородской области, доставили в ветеринарный госпиталь, 15 февраля уже сообщали в пресс-службе городской администрации.

Тогда директор госпиталя Владимир Гройсман отмечал, что собаки будут находиться под наблюдением еще около семи дней и им будет оказана вся необходимая помощь. На тот момент он затруднился ответить, что конкретно окрасило шерсть животных.

Стаю синих собак ранее в феврале заметили на территории завода в Дзержинске Нижегородской области. Фотографию животных опубликовали в одном из пабликов, посвященных городу, в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению конкурсного управляющего акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрея Мисливеца, возможной причиной окрашивания шерсти собак в голубой цвет стали остатки химических веществ.