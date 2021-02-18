Саратовский депутат предложил казнить коррупционеров

Член ЛДПР и депутат Саратовской областной думы Станислав Денисенко во время заседания предложил конфисковать имущество и казнить коррупционеров. Об этом 17 февраля сообщило издание «Саратов 24».

«Только смертная казнь и конфискация имущества! Надо брать за основу серьезные жесткие меры и наводить порядок в стране. У нас есть пример Китая», — сказал Денисенко.

В комментарии «Говорит Москва» депутат напомнил о жесткой позиции лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского по вопросу борьбы с коррупцией. Денисенко отметил, что чем строже меры по борьбе с ней, тем лучше результат, сообщает «Газета.ру».

Накануне на заседании Саратовской областной думы был одобрен законопроект, согласно которому за сельскими поселениями закрепляются полномочия по противодействию коррупции на своей территории.

17 февраля в Оренбурге возбуждено уголовное дело в отношении преподавателей одного из вузов. Расследование проводится по статье о получении взяток группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, преподаватели брали деньги со студентов за фиктивную сдачу курсовых работ, зачетов и экзаменов.