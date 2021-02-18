Песков назвал Украину недружественным для России государством

Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 18 февраля.

«Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для нас», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле пришли к этому выводу, судя по антироссийским действиям, которые «постоянно доминируют в политике» Киева.

Пресс-секретарь добавил, что Украина имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории и пока не может или не хочет справиться с этими проблемами, выполняя минские соглашения.

Представитель Кремля подчеркнул, что Украина с момента, когда там произошел «силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран».

Накануне президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы, комментируя ситуацию с «Северным потоком – 2», сообщил, что представители Запада «хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге в конце декабря прошлого года, что в настоящее время между Москвой и Киевом «есть война». В то же время, по его словам, украинская сторона в краткосрочной перспективе хочет выйти на принцип мирного сосуществования с Россией.

В том же месяце Кулеба рассказал в интервью германскому журналу Internationale Politik, что Украина продолжит свой путь как часть Запада, а ее разрыв с русским миром является окончательным.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота на Украине. Ответственность за сложившуюся ситуацию Киев возлагает на Россию. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала украинские власти прекратить военные действия.