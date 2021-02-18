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Блогер Алексей Савко дал прогноз на бой Вильданова и Новоселова

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Блогер Алексей Савко дал прогноз на боксерский поединок бывшего игрока в американский футбол Дениса Вильданова и чемпиона Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максима Новоселова. Его слова в четверг, 18 февраля, приводит РЕН ТВ.

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«Два медведя встретятся на ринге: Максим Новоселов против Дениса Вильданова. Один тяжеловес против другого тяжеловеса, невероятно интересный и зрелищный бой ожидается. Помогут ли пощечины Денису Вильданову, учитывая, что в боксе их нельзя использовать? Мой прогноз — Максим Новоселов! Сложно прогнозировать, сможет ли он вырубить соперника, ведь там огромная масса. Но я думаю, что в третьем раунде Максим справится с этим заданием», — подчеркнул Савко.

Вильданов известен в интернете под прозвищем Большой Папа. В рамках подготовки к бою с самбистом Новоселовым он похудел на 30 кг и сейчас весит 190 кг.

Накануне Новоселов сообщил, что в предстоящем бою с Вильдановым у него есть «самый простой план» — выйти, драться и победить.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» запланирован на 20 февраля. Он пройдет в московском концертном зале «Вегас Сити Холл». На ринге встретятся 12 пар бойцов разных весовых категорий и видов единоборств.

Помимо Вильданова и Новоселова на ринге встретятся восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев и спортивный блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон.

Турнир покажет телеканал РЕН ТВ в прямом эфире в 22:30 мск.

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