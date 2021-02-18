Песков назвал неправомерным требование ЕСПЧ освободить Навального

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающееся блогера Алексея Навального, является недопустимой попыткой вмешательства в дела России. Об этом 18 февраля заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия не ищет конфронтации, однако поспешное принятие подобных решений и их ангажированность вызывает много вопросов в Кремле.

ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры 17 февраля попросил Москву немедленно освободить блогера Алексея Навального из-под стражи. Из документа следует, что решение было принято в соответствии с правилом 39 Регламента о применении обеспечительных мер.

В тот же день официальный представить МИД РФ Мария Захарова отметила, что Европейский суд по правам человека сам разрушает международно-правовую основу, на которой построены современные международные отношения.

Представитель МИДа указала, что решение ЕСПЧ Москва рассматривает как еще один элемент давления. В том числе как элемент вмешательства во внутренние дела России. Дипломат также отметила, что подобное решение организации не содержит ссылок на нормы и законы. В свою очередь, юристы удивлены, как ЕСПЧ обходится с международным правом.

Министр юстиции России Константин Чуйченко в среду также отметил, что полученное требование ЕСПЧ об освобождении блогера беспрецедентно.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». С учетом срока, проведенного под домашним арестом, он пробудет в колонии 2 года 8 месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.