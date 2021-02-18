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Онищенко объяснил быстроту создания вакцины «Спутник V»

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Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, почему российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была так быстро разработана.

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«Почему мы так быстро изготовили и зарегистрировали «Спутник»? Потому что еще несколько лет назад, когда распространился ближневосточный коронавирус MERS, эту вакцину уже сделали», — сказал он «Вечерней Москве».

По словам Онищенко, в случае появления нового типа вируса препарат также адаптируют под него так, чтобы он обеспечивал иммунитет уже против другой болезни.

Он отметил, что новые мутации не затрагивают генетический код коронавируса, в связи с этим вакцина действенна против всех новых штаммов.

Ранее в феврале сообщалось, что «Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире.

В начале того же месяца результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

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