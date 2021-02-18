Онищенко объяснил быстроту создания вакцины «Спутник V»

Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, почему российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была так быстро разработана.

«Почему мы так быстро изготовили и зарегистрировали «Спутник»? Потому что еще несколько лет назад, когда распространился ближневосточный коронавирус MERS, эту вакцину уже сделали», — сказал он «Вечерней Москве».

По словам Онищенко, в случае появления нового типа вируса препарат также адаптируют под него так, чтобы он обеспечивал иммунитет уже против другой болезни.

Он отметил, что новые мутации не затрагивают генетический код коронавируса, в связи с этим вакцина действенна против всех новых штаммов.

Ранее в феврале сообщалось, что «Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире.

В начале того же месяца результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

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