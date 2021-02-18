Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минкульт Украины внес в черный список еще двух участников «Хора Турецкого»
Политика
Путин назначил нового посла в Венгрии
Мир
В ВОЗ предупредили о высоком риске распространения Эболы в Гвинее
Туризм
В Крыму пообещали запастись водой к курортному сезону
Экономика
Минсельхоз запланировал увеличить производство плодово-ягодной продукции
Экономика
В Минтруде заявили о стабилизации ситуации с безработицей в России
Общество
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова
Туризм
«Уральские авиалинии» запустят рейсы в Рас-эль-Хайму из Москвы
Туризм
Кипр разделит прибывающих в страну туристов по цветам

Более 10 тыс. человек остались без света из-за снегопада в Сочи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 10,5 тыс. сочинцев остались без энергоснабжения из-за обильного снегопада, сообщил 18 февраля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Снег на головы: за два дня сугробы в Москве вырастут до полуметра
Для ликвидации последствий непогоды потребуется больше недели

«Вижу, что коммунальные службы делают максимум возможного. Сейчас главное не снижать темпы ремонтно-восстановительных работ, чтобы всё завершить к вечеру», — сообщил он в своем Telegram-канале. По словам Кондратьева, он поручил подчиненным держать ситуацию на контроле.

Как добавил губернатор Краснодарского края, накануне из-за снегопада остались отрезаны от сообщения несколько сел.

Ранее в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Сочи существует опасность схода лавин по склонам выше 500 м над уровнем моря.

По словам специалиста, такая ситуация вызвана проникновением в регион холодного воздуха, который начал взаимодействие с теплыми массами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021