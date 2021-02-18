Более 10 тыс. человек остались без света из-за снегопада в Сочи

Более 10,5 тыс. сочинцев остались без энергоснабжения из-за обильного снегопада, сообщил 18 февраля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Вижу, что коммунальные службы делают максимум возможного. Сейчас главное не снижать темпы ремонтно-восстановительных работ, чтобы всё завершить к вечеру», — сообщил он в своем Telegram-канале. По словам Кондратьева, он поручил подчиненным держать ситуацию на контроле.

Как добавил губернатор Краснодарского края, накануне из-за снегопада остались отрезаны от сообщения несколько сел.

Ранее в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Сочи существует опасность схода лавин по склонам выше 500 м над уровнем моря.

По словам специалиста, такая ситуация вызвана проникновением в регион холодного воздуха, который начал взаимодействие с теплыми массами.