В Петербурге определили подрядчика на строительство Витебской развязки

В Санкт-Петербурге определили генерального подрядчика на строительство Витебской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД). Им стала компания «ПУСК-ЛИМАК-Север», сообщает «Магистраль Северной столицы».

Протяженность новой шестиполосной развязки составит 2,6 км, а пропускная способность — до 70 тыс. автомобилей в сутки. В перспективе объект соединит Западный скоростной диаметр с Широтной магистралью, которую планируется построить, уточняет телеканал «78».

Стоимость контракта с «ПУСК-ЛИМАК-Север» не называется. По данным телеканала, ранее на работы намеревались потратить 27 млрд рублей. В общем строительство Широтной магистрали оценивалось более чем в 160 млрд рублей.

Известно, что компания уже принимала участие в строительстве Западного скоростного диаметра, трассы М-11 и других крупных объектов федерального значения.

В конце декабря прошлого года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об одобрении соглашения о софинансировании проекта строительства развязки Западного скоростного диаметра с Широтной магистралью скоростного движения. Общий объем бюджетных ассигнований составляет в этом году 1,1 млрд рублей.