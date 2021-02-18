Jeep отзовет в России 7,5 тыс. автомобилей

Американская компания Jeep отзывает с российского рынка 7545 автомобилей Jeep Grand Cherokee, изготовленных в период с ноября 2010 года по май 2013 года. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба «Росстандарта».

Отмечается, что на отзываемые автомобили на заводе-изготовителе были установлены бракованные реле топливного насоса. Это может приводить к невозможности запуска двигателя или его остановке во время движения автомобиля.

Дилеры Jeep проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

8 февраля сообщалось, что немецкая компания BMW отзывает с российского рынка для ремонта шесть автомобилей BMW X5 (серия G05), X6 (серия G06), реализованных в октябре — ноябре 2020 года.

На отзываемые автомобили на заводе-изготовителе были неправильно установлены элементы рулевого управления. Это может привести к возникновению шумов и люфта в узлах. В худших случаях автомобиль может потерять управление.