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Эксперт обвинил Украину в политизации строительства «Северного потока – 2»

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Украина пытается придать политическую окраску строительству газопровода «Северный поток – 2», заявил в четверг, 18 февраля, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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«В Европе уверены, что если проект политический, то его ни в коем случае нельзя реализовывать. А если он экономический, то можно. Смысл этих заявлений — показать политизацию проекта. Заявляется, что Россия строит этот газопровод исключительно для того, чтобы навредить Украине и заставить как-то изменить свою политику», — приводит его слова НСН.

Таким образом Юшков прокомментировал заявление главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о том, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» — «вопрос жизни и смерти» для украинцев.

По его мнению, завершение строительства проекта сможет сделать Украину «беззащитной перед российской военной агрессией». Как отметил Коболев, пока через территорию страны проходит транзит газа в европейские страны, украинская ГТС якобы является «частью системы обороны» государства. Однако в случае появления возможности изменения географии поставок газа в ЕС положение Украины изменится, считает он.

Вице-премьер России Александр Новак 14 февраля заявил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» уже реализовано более чем на 95%.

В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Также в январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Так, под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что действия США не помешают реализовать проект. Он отметил, что Москва «сбилась со счету», оценивая объем санкций Соединенных Штатов, однако «Северный поток – 2», по его мнению, будет достроен.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.

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