Боксер Тайсон Дижон назвал Вячеслава Дацика тараканом

Чемпион Камеруна по боксу Тайсон Дижон назвал российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика тараканом в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» 18 февраля.

«Ты таракан. Если я начну бить тебе по печени, тебе будет очень плохо и больно. Поэтому ты правильное сделал решение, сбросить вес. Молодец. Но это тебе не поможет на ринге», — сказал Дижон.



Вячеслав Дацик за короткое время до боя похудел на 20 кг.

«Тайсон, ты, может, надеялся на колдунов вуду, но это тебе не поможет. Здесь земля Перуна и славянских пращуров. И на меня волхвы уже поставили хорошую защиту, так что колдуны вуду тебе не помогут», — заявил Дацик.

В свою очередь, камернуский боксер заявил, что ему не нужна защита, а также назвал себя королем и тигром.

В то же время Вячеслав Дацик выразил сожаление, что во время поединка по правилам бокса ему нельзя будет использовать удары ногами.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в Москве в концертном зале «Вегас Сити Холл».