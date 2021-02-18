Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минкульт Украины внес в черный список еще двух участников «Хора Турецкого»
Политика
Путин назначил нового посла в Венгрии
Мир
В ВОЗ предупредили о высоком риске распространения Эболы в Гвинее
Туризм
В Крыму пообещали запастись водой к курортному сезону
Экономика
Минсельхоз запланировал увеличить производство плодово-ягодной продукции
Экономика
В Минтруде заявили о стабилизации ситуации с безработицей в России
Общество
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова
Туризм
«Уральские авиалинии» запустят рейсы в Рас-эль-Хайму из Москвы
Туризм
Кипр разделит прибывающих в страну туристов по цветам

«Магнит» объявил о смене названия сети суперсторов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из крупнейших по обороту российский ритейлер «Магнит» объявил о смене бренда своих одноименных суперсторов. Об этом говорится в презентации ритейлера для участников дня инфесторов, опубликованной 18 февраля на сайте «Магнита».

Не своим, а чужим: продукция из России может появиться в иностранных сетях
Такой канал продаж поможет развитию экспорта

Отмечается, что для суперсторов ― крупных магазинов в черте города с торговой площадью в 2,35–5 тыс. кв. м и ассортиментом около 25 550 товарных наименований ― был выбран бренд «Магнит Экстра».

Как пишет РБК, также будет проведен редизайн отдельных крупных магазинов под индивидуальную тематику. К примеру, «Магнит» уже провела тестирование «космического» суперстора в Самаре и «кубанского» ― в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, ритейлер в рамках стратегии до 2025 года планирует открывать по 1–1,5 тыс. «магазинов у дома» в год, по 750–1 тыс. магазинов «дрогери» и по 5–15 супермаркетов и суперсторов.

В 2019 году стало известно, что «Магнит» сменил гендиректора. Место Ольги Наумовой занял президент компании Ян Дюннинг, который пришел в ритейлер в январе того же года. До этого он 10 лет руководил «Лентой», вплоть до декабря 2018-го, покинув пост по собственному желанию.

В феврале 2018 года банк ВТБ купил у миллиардера Сергея Галицкого 29,1% акций сетевого ритейлера «Магнит». Руководство кредитора допустило слияние «Магнита» с другими ритейлерами и дальнейшую экспансию торговой сети в регионы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021