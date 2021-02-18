«Магнит» объявил о смене названия сети суперсторов

Один из крупнейших по обороту российский ритейлер «Магнит» объявил о смене бренда своих одноименных суперсторов. Об этом говорится в презентации ритейлера для участников дня инфесторов, опубликованной 18 февраля на сайте «Магнита».

Отмечается, что для суперсторов ― крупных магазинов в черте города с торговой площадью в 2,35–5 тыс. кв. м и ассортиментом около 25 550 товарных наименований ― был выбран бренд «Магнит Экстра».

Как пишет РБК, также будет проведен редизайн отдельных крупных магазинов под индивидуальную тематику. К примеру, «Магнит» уже провела тестирование «космического» суперстора в Самаре и «кубанского» ― в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, ритейлер в рамках стратегии до 2025 года планирует открывать по 1–1,5 тыс. «магазинов у дома» в год, по 750–1 тыс. магазинов «дрогери» и по 5–15 супермаркетов и суперсторов.

В 2019 году стало известно, что «Магнит» сменил гендиректора. Место Ольги Наумовой занял президент компании Ян Дюннинг, который пришел в ритейлер в январе того же года. До этого он 10 лет руководил «Лентой», вплоть до декабря 2018-го, покинув пост по собственному желанию.

В феврале 2018 года банк ВТБ купил у миллиардера Сергея Галицкого 29,1% акций сетевого ритейлера «Магнит». Руководство кредитора допустило слияние «Магнита» с другими ритейлерами и дальнейшую экспансию торговой сети в регионы.