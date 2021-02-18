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Минкульт Украины внес в черный список еще двух участников «Хора Турецкого»

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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще двух музыкантов из российского коллектива «Хор Турецкого». Об этом 18 февраля сообщается на сайте украинского ведомства.

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В четверг в список попали Борис Горячев и Евгений Кульмис. Ранее в него попали пять участников группы: Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов. Затем список пополнили еще три участника коллектива.

11 февраля ведомство внесло в черный список еще семь российских музыкантов и актеров.

В настоящее время в черном списке минкульта Украины, опубликованном в августе 2015 года, находятся 178 человек. По данным ведомства, они угрожают национальной безопасности страны.

Среди российский артистов, в нем были Олег Газманов, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина, Александр Розенбаум.

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