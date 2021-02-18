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Пьяный пассажир разбил стекло дверей выхода на посадку в аэропорту Екатеринбурга

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Пьяный мужчина разбил дверное стекло выхода в терминале аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в четверг, 18 февраля, в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

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Там уточнили, что 61-летний житель Нижнего Тагила, ожидая посадки на рейс до Санкт-Петербурга, разбил дверное стекло выхода на посадку № 10. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения, не отдавал отчета своим действиям и нецензурно выражался.

Результаты проведенного медицинского освидетельствования показали содержание в крови мужчины 0,6 промилле алкоголя.

Нарушителя задержали и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

24 января сообщалось, что пьяный пассажир избил бортпроводника в аэропорту Внуково. Сотрудник авиакомпании отказался пустить его на борт авиалайнера, вылетавшего в Киров. Пассажир разозлился и ударил бортпроводника рукой по лицу и ногами по телу.

У пострадавшего медики зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб руки. Пьяного дебошира задержала полиция.

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