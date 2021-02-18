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В Крыму назвали срок отмены графика подачи воды в Симферополе

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Власти Крыма планируют снять ограничения в водоснабжении Симферополя в конце лета. Об этом сообщил 18 февраля председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

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«Да, мы находимся в режиме экономии, но у нас прибывающих источников больше, чем потребление. Определенный запас мы начинаем формировать. В ближайшее время, я надеюсь, что к концу лета мы выйдем на снятие ограничений по Симферополю», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Константинов сообщил о масштабных работах по преодолению дефицита воды в рамках правительственного плана. В частности, в рамках программы один из самых острых вопросов — по Симферополю — закрыли за счет использования подземных источников, а во многих регионах Ялты нет ограничений, все водохранилища наполняются в плановом режиме, сказал он.

По словам председателя Госсовета республики, будут реализованы и планы по опреснению морской воды, но этот источник станут использовать как альтернативу в засушливые периоды.

Ранее, 17 февраля, постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич во время встречи с начальником управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко заявил о намерении Киева построить дамбу, чтобы прекратить подачу воды в республику.

В начале февраля в Госдуме заверили, что проблемы водоснабжения Крыма будут решены в течение пяти лет — этого удастся достичь благодаря постройке новых и реконструкции уже имеющихся водохранилищ.

В октябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения кабмин в рамках комплексного плана по обеспечению Крыма надежным водоснабжением. В нем предусмотрено 14 мероприятий, в частности разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

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