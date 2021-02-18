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В ВОЗ предупредили о высоком риске распространения Эболы в Гвинее

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о крайне высоком риске распространения Эболы в Гвинее. Об этом в четверг, 18 февраля, заявили в организации в Женеве.

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«ВОЗ расценивает риск распространения в стране как крайне высокий, учитывая отсутствие данных о размере, продолжительности и происхождении вспышки, [а также] потенциально большое количество контактов, потенциальную возможность распространения в другие части Гвинеи и соседние страны, ограниченные возможности для реагирования на местах и неизвестный штамм», — приводит сообщение организации ТАСС.

В ВОЗ подчеркнули, что обстановка осложняется нагрузкой на здравоохранение на фоне пандемии коронавируса, эпидемии желтой лихорадки и случаев кори.

Кроме того, Гвинейский регион граничит с рядом стран, где уже были зафиксированы вспышки Эболы. Несмотря на введенные ограничения перемещений, люди продолжают пересекать границы, что может спровоцировать распространение вируса.

В связи с этим ВОЗ призвала государства оценить свою готовность и принять предупредительные меры.

Накануне стало известно, что в Гвинее подтвердились семь новых случаев заражения Эболой с тремя летальными исходами.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в лице (ВОЗ) Альфреда Джорджа Ки-Зербо пообещал помочь Гвинее в скорейшем времени.

Накануне сообщалось, что в Демократической Республике Конго (ДРК) началась вакцинация от геморрагической лихорадки Эбола. Первыми вакцину получили работники медцентра, в котором лечился первый пациент с Эболой. Вакцинация началась через неделю после возвращения вируса

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