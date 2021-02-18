В Крыму пообещали запастись водой к курортному сезону

Крым сформирует достаточный запас пресной воды к курортному сезону, туристы не ощутят на себе последствий «водной блокады». Об этом заявил председатель Госсовета региона Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24» 18 февраля, комментируя планы Киева достроить дамбу, перекрывающую воду в Северо-Крымском канале.

«К курортному сезону у нас будет сформирован достаточный запас воды, чтобы отдыхающие не ощущали на себе последствий блокады», — сказал он.

Константинов добавил, что ситуация с водой на полуострове стабилизировалась, новых ограничений не вводится.

17 февраля постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе встречи с начальником управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко заявил о планах Киева по достройке дамбы, которая исключит возможность подачи воды на полуостров.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, строительство дамбы не повлияет на устойчивое водоснабжение российского региона.

Как стало известно 16 февраля, на заседании совета министров Крыма санатории и отели республики обязали иметь запас воды на три дня. Министр курортов и туризма региона Вадим Волченко отмечал, средства размещения уже имеют такой запас.

В декабре прошлого года Аксенов пообещал, что первую в России опреснительную установку на этом полуострове начнут создавать в 2021 году. Строительство займет около 14–15 месяцев.

В Госдуме заверяют, что проблемы водоснабжения субъекта будут решены в течение пяти лет благодаря постройке новых и реконструкции уже имеющихся водохранилищ.

Дефицит воды на Крымском полуострове возник из-за засухи в 2020 году и перекрытия Украиной идущего от Днепра Северо-Крымского канала. Ранее через этот канал обеспечивалось до 90% потребностей региона в пресной воде.

Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему с водоснабжением, подчеркнув, что власти не станут экономить на этом.