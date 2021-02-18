Встреча Путина и Лукашенко пройдет 22 февраля

Встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко пройдет 22 февраля. Об этом в четверг, 18 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно ожидать весьма продолжительные переговоры»,— сообщил он на брифинге.

Песков отметил, что на встрече будут рассматриваться отношения между странами, а также международная проблематика.

«Александру Лукашенко наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, только что завершилось Всенародное собрание», — сказал пресс-секретарь.

Ранее в этот же день Лукашенко заявил, что приедет в Россию в начале 20-х чисел февраля и встретится с Путиным. Он добавил, что есть договоренность и о встрече с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым.

20 января сообщалось, что Путин и белорусский лидер провели телефонный разговор.

Предыдущая очная встреча Путина и Лукашенко прошла 14 сентября 2020 года в Сочи. Российский президент тогда заверил коллегу в приверженности договоренностям с Белоруссией.