Агропромышленный парк планируется построить в Южно-Сахалинске

Проект сахалинского агропарка представят 20 февраля на форуме «Агроиндустрия. Перспективы развития» в Южно-Сахалинске.

«Чтобы на столах у сахалинцев и курильчан всегда были свежие и качественные продукты, необходимо строить современные фермы, теплицы и склады, налаживать переработку сельхозпродукции, выпуск кормов, удобрений и упаковки, а также улучшать логистику для поставок продуктов извне и внутри региона», ­— заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Первую очередь агропромышленного парка с оптово-распределительным центром планируется ввести в строй в 2023 году, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области. На территории производственно-складского комплекса площадью 5 тыс. кв. м разместятся пищевые и перерабатывающие производства. В 2024 году здесь планируется открыть торгово-выставочный комплекс с современными условиями для гастрономического туризма.