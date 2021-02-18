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Поселок в Карелии остался без воды из-за промерзания грунта

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Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии в Карелии, в результате которой поселок Кварцитный в Прионежском районе остался без водоснабжения. Из-за сильных морозов грунт промерз на глубину свыше 1 м.

По данным правоохранительных органов, отключение произошло 15 февраля. Без водоснабжения остались 667 человек. Из-за отсутствия воды местный детский сад не смог принять детей. Прокуратура предупредила директора ресурсоснабжающей организации о недопустимости нарушения закона, пишет ИА «Карелinform».

Аварийная ситуация была устранена к вечеру 15 февраля. Прокуратура оценивает степень ответственности лиц, причастных к ситуации.

Ранее сообщалось о прокурорской проверке в Липецке, где в результате аварии на трубопроводе без отопления остались 50 многоквартирных домов. Ремонт затянулся из-за проходящих на участке кабелей высокого напряжения.

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