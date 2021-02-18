Минсельхоз запланировал увеличить производство плодово-ягодной продукции

Россия планирует увеличить производство ягод и плодов к 2025 году до 2,2 млн т. Об этом сообщила в четверг, 18 февраля, пресс-служба Минсельхоза РФ.

По данным ведомства, в прошлом году аграриям удалось собрать рекордный урожай плодово-ягодной продукции в организованном секторе — 1,2 млн т. По прогнозам Минсельхоза, к 2025 году производство плодов и ягод может достичь 2,2 млн т.

Как отметили в ведомстве, увеличение объемов производства связано с созданием современных садов и питомников, активностью инвесторов, а также мерами государственной поддержки.

«Развитию подотрасли способствуют активность инвесторов и меры господдержки, среди которых стимулирующие субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК», — объяснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что объем финансирования в рамках «стимулирующей субсидии» в 2021 году составит 4,2 млрд рублей, по оперативным данным регионов. Субсидия пойдет на возмещение затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями.

В январе в Минсельхозе заявили о рекордном урожае плодов и ягод. По оценке ведомства, в России в 2020 году собрано 3,6 млн т плодов и ягод, что на 2,2% больше, чем в 2019 году.