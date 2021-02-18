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Вильданов раскрыл секрет нокаута одной пощечиной

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Бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс в России» Денис Вильданов перед боксерским поединком с самбистом и бойцом ММА Максимом Новоселовым рассказал РЕН ТВ о своем опыте участия в чемпионате по пощечинам.

Вильданов получил известность благодаря участию в турнире, где оппоненты поочередно наносят друг другу пощечины. По правилам проигрывает тот, кто потеряет сознание или откажется от дальнейшего противостояния.

В июне 2019 года он с первой попытки нокаутировал 140-килограммового блогера. В другом турнире пощечиной сломал челюсть 95-килограммовому мужчине.

«Скажу честно: к турниру я не готовился. Видимо, сказался опыт, у меня сильные руки, я мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Сказался и опыт игры в американский футбол. Бой прошел для меня приятно и позитивно. А для моего оппонента, Сатаниста, он прошел очень плохо. Сергей упал, и его еле-еле скорая, как я понял, откачала», — сказал Вильданов.

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«Как вырубить человека с одной пощечины? Тут можно обратить внимание на бокс. Ничего исключительно нового, просто классический бокс. Удар должен приходиться в подбородок, он должен быть резким, шлепок, после чего «лампочка» сотрясется, и всё. И главный секрет — нужно вкладывать душу и все свое желание в этот удар», — добавил участник силового экстрима.

Вильданов известен в интернете под прозвищем Большой Папа. В рамках подготовки к бою с самбистом Новоселовым он похудел на 30 кг и сейчас весит 190 кг.

Накануне Новоселов сообщил, что в предстоящем бою с Вильдановым у него есть «самый простой план» — «выйти, драться и победить».

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» запланирован на 20 февраля. Он пройдет в московском концертном зале «Вегас Сити Холл». На ринге встретятся 12 пар бойцов разных весовых категорий и видов единоборств.

Помимо Вильданова и Новоселова на ринге встретятся восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев и спортивный блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон.

Турнир покажет телеканал РЕН ТВ в прямом эфире в 22:30 мск.

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