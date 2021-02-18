Четыре человека отравились бытовым газом в частном доме в Башкирии

Семья из четырех человек госпитализирована в Башкортостане с отравлением бытовым газом. Причиной отравления стала утечка газа.

По данным Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, семья проживает в частном доме на улице Тихой в Октябрьском. В здании произошла утечка газа, из-за чего родителям и подросткам 15 и 17 лет потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

12 февраля сообщалось о проведении следственной проверки по факту отравления газом двух женщин пенсионного возраста в Орловской области. Тела родственниц были найдены в одной из квартир в Заводском районе.