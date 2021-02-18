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«Уральские авиалинии» запустят рейсы в Рас-эль-Хайму из Москвы
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«Уральские авиалинии» запустят рейсы в Рас-эль-Хайму из Москвы

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» c 22 февраля запускает новый рейс Москва – Рас-эль-Хайма (ОАЭ) – Москва. Об этом сообщается на сайте перевозчика в четверг, 18 февраля.

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«Полеты будут осуществляться из московского аэропорта Домодедово», — отмечается в сообщении.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по понедельникам.

Билет по тарифу промо стоит от 10 659 рублей в одну сторону и от 22 827 рублей туда-обратно.

России приостановила регулярное и чартерное международное авиасообщение в марте прошлого года из-за ситуации с коронавирусом. Постепенно ограничения на авиаперелеты с рядом стран начали снимать.

Так, в августе для россиян открылись Турция, Великобритания, Танзания. Затем — Швейцария, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония.

С 27 января Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Катаром, Индией, Финляндией и Египтом. С 30 января полеты из Казахстана в Россию осуществляются трижды в неделю.

Привитые от COVID-19 россияне с 1 февраля могут въезжать в Грузию.

С 1 марта Кипр открывает границы и аэропорты для туристов из всех стран.

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