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В Москве начнут клинические испытания вакцины «Спутник Лайт»

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Клинические испытания третьей фазы российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» проведут в 10 поликлиниках Москвы. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

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«Мы исследуем и новые способы защиты от коронавируса. Специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты. Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин», — говорится в сообщении.

По информации, которая приводится в блоге мэра Москвы, новый препарат призван устранить необходимость вакцинации пациента с разницей в несколько дней. Это основной недостаток классического «Спутника V» , который состоит из двух компонентов. Для прохождения той же процедуры со «Спутником Лайт» потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет испытуемого начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации.

Вакцина уже прошла первые фазы испытаний. У всех, кто ее получил, сформировался иммунитет от COVID-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка, говорится в сообщении.

17 февраля Минздрав России одобрил проведение третьего этапа клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Соответствующая информация была опубликована на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований ведомства.

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