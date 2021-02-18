«Сбер Еаптека» запустила первый хаб в Иванове

«Сбер Еаптека» (входит в экосистему «Сбера») в четверг, 18 февраля, запустила хаб в Иванове. Первая в городе аптека-хаб с доставкой позволит значительно улучшить доступность лекарств для жителей региона, говорится в сообщении компании, поступившем в распоряжение «Известий».

Церемонию запуска посетили губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Кирилл Брель, управляющий Ивановским отделением ПАО «Сбербанк» Виталий Дорошенко.

Основатель и генеральный директор компании «Сбер Еаптека» Антон Буздалин провел для гостей экскурсию, в ходе которой познакомил их с особенностями работы компании как одного из технологических лидеров в своей сфере.

«Благодаря «Сбер Еаптеке» у жителей города Иваново появится возможность заказывать безрецептурные лекарства и товары для здоровья, не выходя из дома, что в текущей эпидемиологической ситуации значительно безопаснее, чем делать покупки в аптеке. Отлаженная система логистики позволит нам обеспечить быструю доставку, часть заказов мы будем привозить уже в день оформления. Мы рады помочь горожанам заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Уверен, наши новые клиенты очень скоро оценят преимущества «Сбер Еаптеки»: выгодные цены, высокий уровень сервиса и широкий ассортимент», — сказал он Буздалин.

Голодец со своей стороны отметила, что визитная карточка «Сбер Еаптеки» — это качество продукта.

«Философия компании — полная защита от любой контрафактной продукции. В ассортименте аптеки — лекарства от лучших производителей. Теперь эти преимущества стали доступны и жителям Ивановской области», — добавила она.

Уточняется, что технический запуск состоялся еще в конце января 2021 года, однако в полную силу хаб начал работать 18 февраля, после завершения тестирования опции доставки. На данный момент в штате аптеки — управляющий, три фармацевта, четыре комплектовщика и 20 курьеров. По мере роста количества заказов штат будет расширен.

В «Сбер Еаптеке» в Иванове представлено более 12 тыс. лекарств и товаров для здоровья с перспективой расширения ассортимента до 18–20 тыс. Товары можно приобрести в аптеке, заказать онлайн и забрать самостоятельно, а также оформить бесплатную доставку на дом от любой суммы заказа. Аптека-хаб рассчитана на обработку до 1 тыс. заказов в день.

О том, что «Сбер» запустил новый сервис «Сбер Еаптека», который вошел в экосистему банка, стало известно в ноябре 2020 года.