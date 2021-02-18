Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минкульт Украины внес в черный список еще двух участников «Хора Турецкого»
Политика
Путин назначил нового посла в Венгрии
Мир
В ВОЗ предупредили о высоком риске распространения Эболы в Гвинее
Туризм
В Крыму пообещали запастись водой к курортному сезону
Экономика
Минсельхоз запланировал увеличить производство плодово-ягодной продукции
Экономика
В Минтруде заявили о стабилизации ситуации с безработицей в России
Общество
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова
Туризм
«Уральские авиалинии» запустят рейсы в Рас-эль-Хайму из Москвы
Туризм
Кипр разделит прибывающих в страну туристов по цветам

Инициативу о создании лесопаркового пояса рассмотрят в Магадане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общественная палата Магаданской области начала рассмотрение инициативы «Общероссийского народного фронта» о создании лесопаркового пояса рядом с поселком Снежная Долина.

В начале 1970-х годов сотрудники Лесной опытной станции начали высаживать там растения и деревья, которые никогда не росли в приарктической зоне. Саженцы привозили из Приморья и Сибири. Эксперимент увенчался успехом, отмечает ИА MagadanMedia. Ученые неоднократно предлагали придать этому лесному массиву охранный статус, однако предыдущие инициативы не были одобрены. Окончательное решение должна будет принять магаданская областная дума.

Ранее депутаты Псковского областного собрания большинством голосов проголосовали за создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова. Финансирование будет осуществляться в рамках субсидий на лесное хозяйство. Территория примыкает к месту впадения реки Щирица в реку Пскову и захватывает их водоохранные зоны. Вблизи лесопаркового зеленого пояса расположен Крыпецкий монастырь.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021