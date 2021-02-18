Инициативу о создании лесопаркового пояса рассмотрят в Магадане

Общественная палата Магаданской области начала рассмотрение инициативы «Общероссийского народного фронта» о создании лесопаркового пояса рядом с поселком Снежная Долина.

В начале 1970-х годов сотрудники Лесной опытной станции начали высаживать там растения и деревья, которые никогда не росли в приарктической зоне. Саженцы привозили из Приморья и Сибири. Эксперимент увенчался успехом, отмечает ИА MagadanMedia. Ученые неоднократно предлагали придать этому лесному массиву охранный статус, однако предыдущие инициативы не были одобрены. Окончательное решение должна будет принять магаданская областная дума.

Ранее депутаты Псковского областного собрания большинством голосов проголосовали за создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова. Финансирование будет осуществляться в рамках субсидий на лесное хозяйство. Территория примыкает к месту впадения реки Щирица в реку Пскову и захватывает их водоохранные зоны. Вблизи лесопаркового зеленого пояса расположен Крыпецкий монастырь.