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Степные бизоны из Латвии поселятся в Плейстоценовом парке в Якутии

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В Плейстоценовый парк Якутии доставят очередную партию степных бизонов. Животные будут доставлены из Латвии. Первая партия бизонов прибыла в Якутию из Дании в 2019 году. Об этом сообщает 18 февраля пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве.

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В Плейстоценовом парке с момента его открытия проводятся эксперименты по воссозданию экосистемы «мамонтовых степей», которые существовали в Северном полушарии во времена плейстоцена. По одной из гипотез, исчезновение растительности и последующее превращение тундростепи в современную болотистую тундру является следствием гибели фауны средних и крупных млекопитающих, которая произошла примерно 12–13 тыс. лет назад.

Руководители эксперимента уверены, что благодаря восстановлению популяции крупных травоядных в тундре на месте вытоптанных животными мхов и лишайников начнут расти травы и злаки. Впоследствии это приведет к осушению почвы и позволит воссоздать прежнюю экосистему. В настоящее время в Плейстоценовом парке живут животные — потомками млекопитающих, обитавших в «мамонтовых степях» тысячелетия назад и переживших ледниковый период.

Бизон — редкий экзотический представитель плейстоценовой фауны, который сохранился до сегодняшних дней. В плейстоцене бизоны населяли почти весь север и среднеширотную полосу Евразии и Северной Америки. По мнению экспертов, эти животные обитали на территории нынешней Якутии одновременно с мамонтами.

Заказник «Плейстоценовый парк» был основан в 1996 году. Общая огороженная площадь парка составляет 20 кв. км. Здесь обитает нескольких видов крупных травоядных животных — якутских лошадей, северных оленей, лосей, яков, зубров, степных бизонов, овцебыков, калмыцких коров и овец.

В конце 2020 года Плейстоценовый парк получил статус резидента Арктической зоны России.

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