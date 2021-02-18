Госэкспертиза одобрила проект реконструкции очистных сооружений под Ялтой

Главгосэкспертиза после повторного рассмотрения одобрила проект реконструкции канализационных очистных сооружений в поселке Санаторное под Ялтой (Республика Крым). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В проекте разработана комбинированная технологическая схема, сочетающая полную биологическую очистку с технологией глубокого удаления азота, мембранное илоотделение и последующее обеззараживание сточных вод», — цитирует сообщение Госэкспертизы ИА «Крыминформ».

Также будут построены технические сооружения, административно-бытовое здание, химическая лаборатория. Кроме того, проект предусматривает берегоукрепительные работы.

Комплекс сооружений сможет очищать до 2,5 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Качество воды после обработки будет соответствовать условиям сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Застройщиком выступает «Водоканал Южного берега Крыма».