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В Кремле оценили решение ЕСПЧ по Навальному

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в четверг, 18 февраля, решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу блогера Алексея Навального. Он отметил, что решение является неправомерным.

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«Вы знаете, наше отношение вчера к этому решению было озвучено министром юстиции. Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей сточки зрения, является недопустимым», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что в Кремле нет негативного отношения к этому решению.

«Негативно — нет. Мы не ищем никакой конфронтации. Но, с другой стороны, конечно, подобные решения, поспешность в принятии подобных решений, явная ангажированность в принятии подобного решения вызывают у нас очень много вопросов», — объяснил Песков.

Накануне, 17 февраля, ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры призвал Москву немедленно освободить блогера из-под стражи.

В свою очередь, в Минюсте России исключили возможность освобождения блогера, которого осудили по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше», отметив, что это станет грубым вмешательствам в работу российских судов. Министр юстиции России Константин Чуйченко отметил, что полученное требование ЕСПЧ об освобождении Навального беспрецедентно.

Политолог Максим Ковалев выразил уверенность, что действия ЕСПЧ по делу блогера Алексея Навального являются очередным шагом в большой геополитической игре против России.

Блогер вернулся из Германии в РФ 17 января, после чего был задержан в московском аэропорту Шереметьево. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». С учетом срока, проведенного под домашним арестом, он пробудет в колонии 2 года 8 месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Европейский суд не является высшей инстанцией по отношению к судебной системе государства и не может отменять решение, вынесенное органом государственной власти или национальным судом. Кроме того, инстанция не имеет права давать указаний законодателю и осуществлять контроль национального законодательства или судебной практики. Также Европейский суд не может дать распоряжение о принятии мер, которые повлекут за собой юридические последствия.

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