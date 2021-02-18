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Ахеджакова назвала Мягкова талантливым актером и очень закрытым человеком

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Народная артистка России Лия Ахеджакова выразила в четверг, 18 февраля, соболезнования родным и близким Андрея Мягкова. По ее словам, он был невероятно талантливым актером, но в то же время очень закрытым человеком.

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«Человек интеллигентный, умный и невероятно талантливый актер. Один из самых талантливых в нашем поколении, но очень закрытый человек. Что тоже мне кажется плюсом», — сказала Ахеджакова в беседе с телеканалом «360».

Ранее в этот же день сообщалось, что Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни, сообщает RT. Предварительной причиной смерти актера считается острая сердечная недостаточность.

Врачи пытались реанимировать Мягкова около часа, однако это не помогло.

Прощания с актером в МХТ имени Чехова. Дата уточняется.

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 году выпустился из Школы-студии МХАТ.

В 1975 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», где актер сыграл Евгения Лукашина. Позднее Мягков сыграл главную роль в фильме «Служебный роман».

В число самых популярных фильмом с участием Андрея Мягкова также входят картины «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».

В 1976 году Мягков получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени», а в 2019 году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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