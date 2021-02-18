Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минкульт Украины внес в черный список еще двух участников «Хора Турецкого»
Политика
Путин назначил нового посла в Венгрии
Мир
В ВОЗ предупредили о высоком риске распространения Эболы в Гвинее
Туризм
В Крыму пообещали запастись водой к курортному сезону
Экономика
Минсельхоз запланировал увеличить производство плодово-ягодной продукции
Экономика
В Минтруде заявили о стабилизации ситуации с безработицей в России
Общество
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова
Туризм
«Уральские авиалинии» запустят рейсы в Рас-эль-Хайму из Москвы
Туризм
Кипр разделит прибывающих в страну туристов по цветам
Сюжет:

В Кремле заявили о росте спроса на российскую вакцину за рубежом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спрос на российскую вакцину за границей вырос, он превосходит производственные мощности. Об этом 18 февраля заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ведется очень активная работа по запуску производства российской вакцины в ряде зарубежных стран, производство будет покрывать потребности заграницы, наше отечественное производство работает на внутренний рынок», — отметил Песков.

Сигналы от «Спутника»: регистрацию нашей вакцины в ЕС ожидают в марте
Эксперты высоко оценивают международные перспективы отечественного препарата

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что приоритетом для Кремля остается вакцинация россиян, которая является добровольной.

Темпы вакцинации Песков назвал нормальными, добавив, что они будут увеличиваться по мере того, как граждане посчитают необходимым сделать прививку от COVID-19. Также пресс-секретарь президента отметил, что не располагает информацией о дефиците вакцины.

«Вакцина поставляется во все регионы РФ, вы знаете, что география у нас обширная, все регионы получают вакцину, спрос на вакцину в регионах везде разный, население везде по-разному для себя принимает решение о вакцинации, мы исходим из того, что этот спрос будет постоянно повышаться», — уточнил Дмитрий Песков.

18 января в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Она разработана центром имени Гамалеи и стала первой в мире и РФ вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021