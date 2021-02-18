В Кремле заявили о росте спроса на российскую вакцину за рубежом

Спрос на российскую вакцину за границей вырос, он превосходит производственные мощности. Об этом 18 февраля заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ведется очень активная работа по запуску производства российской вакцины в ряде зарубежных стран, производство будет покрывать потребности заграницы, наше отечественное производство работает на внутренний рынок», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что приоритетом для Кремля остается вакцинация россиян, которая является добровольной.

Темпы вакцинации Песков назвал нормальными, добавив, что они будут увеличиваться по мере того, как граждане посчитают необходимым сделать прививку от COVID-19. Также пресс-секретарь президента отметил, что не располагает информацией о дефиците вакцины.

«Вакцина поставляется во все регионы РФ, вы знаете, что география у нас обширная, все регионы получают вакцину, спрос на вакцину в регионах везде разный, население везде по-разному для себя принимает решение о вакцинации, мы исходим из того, что этот спрос будет постоянно повышаться», — уточнил Дмитрий Песков.

18 января в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Она разработана центром имени Гамалеи и стала первой в мире и РФ вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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