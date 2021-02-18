Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для семей

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в четверг, 18 февраля, заявила о необходимости расширить критерии и ввести дифференциацию ставки льготной ипотеки по количеству детей.

По мнению главы регулятора, выходить из программы льготной ипотеки нужно постепенно. Например, ее можно сохранить в регионах, где недостаточно жилья и нет сильного роста цен на него.

«В значительном числе регионов рост цен перекрыл позитивный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке. Поэтому, на наш взгляд, она должна быть более таргетирована, чтобы реально работала на повышение доступности жилья для людей и не приводила к перегреву на рынке жилья», — уточнила она в ходе встречи, организованной Ассоциацией банков России.

При этом Центробанк видит потенциал для расширения постоянно действующих, а не временных льготных ипотечных программ.

«Требуется выбор таких регионов, где могли бы быть постоянные меры поддержки строительства: либо через ипотеку, либо через какие-то другие механизмы <...> Так, должна быть программа, как и сейчас, для поддержки отдельных групп населения, особенно молодых семей с детьми», — подчеркнула Набиуллина.

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России.

16 февраля эксперты в области недвижимости заявили, что снижение ставки по льготной ипотеке в России целесообразно до уровня 5–5,5%. Это позволит поддержать фундаментальный спрос без резких скачков.