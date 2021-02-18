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Карацев уступил Джоковичу в полуфинале Australian Open

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Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале Australian Open обыграл россиянина Аслана Карацева. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Джоковича.

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В финале Джокович встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, номер четыре в мировом рейтинге) — Стефанос Циципас (Греция).

В 1/4 финала турнира Джокович победил представителя Германии Александра Зверева. Встреча из четырех сетов длилась 3 часа 34 минуты, завершившись со счетом (6:7, 6:2, 6:4, 7:6) в пользу Джоковича. По итогам 2020 года серб снова был официально утвержден в статусе первого номера мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

16 февраля сообщалось, что Карацев вышел в полуфинал турнира Australian Open, одержав победу в матче 1/4 финала против болгарина Григора Димитрова. Результат — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Карацева. Игра длилась 2 часа 25 минут.

Как отмечали эксперты, Карацев добился выдающегося результата на Australian Open. После победы над экс-третьей ракеткой мира Григором Димитровым (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) он стал первым полуфиналистом дебютного турнира Большого шлема.

Кроме того, россиянин всего пятый в истории квалифаер (пробился в основную сетку через квалификацию), кому удалось выйти в полуфинал. В предыдущий раз такого результата добился белорус Владимир Волчков на Уимблдоне-2000.

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