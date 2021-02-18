В МИЦ «Известия» говорят о предстоящем турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляция
В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция участников турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 20 февраля. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
В пресс-конференции принимают участие:
- Владимир Хрюнов, промоутер, представитель Федерации бокса;
- Михаил Кокляев, российский спортсмен силовых видов спорта, участник турнира;
- Артем Тарасов, блогер, боец ММА, участник турнира;
- Вячеслав Дацик, российский боец смешанного стиля, участник турнира;
- Тайсон Дижон, чемпион Камеруна по боксу, участник турнира;
- Федор Чудинов, российский боксер, участник турнира;
- Айзек Чилемба, малавийский боксер, участник турнира;
- Максим Новоселов, российский самбист, боец смешанных единоборств, участник турнира;
- Денис Вильданов, боец смешанных единоборств, участник турнира;
- Эдгар Гукасян, российский боксер, участник турнира;
- Адриан Хосе Перес Апарисио, венесуэльский боксер.
Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.
После пресс-конференции аккредитованные журналисты смогут посетить открытые тренировки: Федор Чудинов — Айзек Чилемба и Эдгар Гукасян — Адриан Хосе Перес Апарисио. Тренировки пройдут сразу после окончания пресс-конференции в фитнес-клубе Aquastar (на 1-м этаже в здании МИЦ «Известия»).