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В МИЦ «Известия» говорят о предстоящем турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляция

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В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция участников турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 20 февраля. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

В пресс-конференции принимают участие:

  • Владимир Хрюнов, промоутер, представитель Федерации бокса;
  • Михаил Кокляев, российский спортсмен силовых видов спорта, участник турнира;
  • Артем Тарасов, блогер, боец ММА, участник турнира;
  • Вячеслав Дацик, российский боец смешанного стиля, участник турнира;
  • Тайсон Дижон, чемпион Камеруна по боксу, участник турнира;
  • Федор Чудинов, российский боксер, участник турнира;
  • Айзек Чилемба, малавийский боксер, участник турнира;
  • Максим Новоселов, российский самбист, боец смешанных единоборств, участник турнира;
  • Денис Вильданов, боец смешанных единоборств, участник турнира;
  • Эдгар Гукасян, российский боксер, участник турнира;
  • Адриан Хосе Перес Апарисио, венесуэльский боксер.

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

После пресс-конференции аккредитованные журналисты смогут посетить открытые тренировки: Федор Чудинов — Айзек Чилемба и Эдгар Гукасян — Адриан Хосе Перес Апарисио. Тренировки пройдут сразу после окончания пресс-конференции в фитнес-клубе Aquastar (на 1-м этаже в здании МИЦ «Известия»).

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