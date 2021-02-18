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В Кремле оценили идею Михалкова о наказании за призывы к санкциям

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Идея с лишением гражданства России за призывы к санкциям не является пионерской. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя журналистам соответствующую инициативу режиссера Никиты Михалкова в четверг, 18 февраля.

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«Как гражданин я не имею права высказывать свою точку зрения. Сейчас скажу только, что подобные инициативы не являются пионерскими. Первое мнение о целесообразности такого закона высказал предприниматель [Олег] Дерипаска. Он не говорил о таком суровом наказании, но говорил, что это должно приравниваться к уголовно наказуемому преступлению», — сказал Песков.

Он отметил, что «эта тема весьма актуальна», когда мы живем в период, «когда сплошь и рядом происходят злоупотребления разными рестрикциями».

«Понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться. Не берусь предсказать исход этих обсуждений. Но то, что такие предложения привлекают общественный интерес, — это однозначно, — сказал пресс-секретарь, добавив, что «не берется говорить, какое именно наказание» должно последовать за призывы к санкциям.

О том, что следует лишать гражданства России за призывы к санкциям против Москвы, Михалков заявил в эфире телеканала «Россия 24» 17 февраля.

В конце января стало известно об обращении ФБК (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против 35 россиян. Подписал письмо исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. Отмечалось, что аналогичный запрос фонд собирается подать в Евросоюз и правительство Великобритании.

В Совете Федерации заявили, что призыв к ограничениям против россиян попахивает изменой родине, отметив, что такое должно жестко пресекаться.

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за такие призывы.

Временная комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России пообещала рассмотреть возможность введения ответственности за призывы к введению иностранных санкций против россиян.

В конце декабря прошлого года Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что стоит ввести уголовное наказание за «провоцирование» санкций против России.

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