Прокуратура начала проверку после отключения отопления в Липецке

Прокуратура Липецкой области начала проверку по факту прекращения отопления в 50 многоквартирных домах в областном центре. Причиной отключения стала авария на трубопроводе вечером 17 февраля.

В филиале ПАО «Квадра» уточнили, что прорыв на сетях был устранен в течение нескольких часов. Однако из-за масштабных земельных работ ремонт затянулся до утра 18 февраля. Об этом сообщает ИА «Абирег». Раскопку усложнили проходящие на ремонтируемом участке кабели высокого напряжения. Сотрудникам пришлось откачать большой объем воды.

Прокуратура проводит проверку деятельности филиала «Квадры», а также мэрии. В отношении управляющего директора компании вынесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о теплоснабжении.

На текущий момент ремонт трубопровода завершен. Энергетики восстанавливают гидравлический режим теплосети и налаживают поступление воды в дома. Как только работы будут завершены, управляющие компании смогут подключать здания к теплоснабжению.