Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Набиуллина понадеялась на восстановление экономики России в этом году
Общество
Более половины россиян хотели бы видеть детей научными сотрудниками
Общество
Регистрацию вакцины «КовиВак» запланировали на 20 февраля
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова
Мир
В Кремле назвали Украину политическим проектом западных стран
Экономика
Эксперты не увидели проблемы в возможном лишении 33 российских банков лицензии
Политика
Путин обсудил с Токаевым производство вакцины «Спутник V» в Казахстане
Экономика
В ЦБ допустили запуск пилотного проекта зачисления зарплат через СБП в 2022 году
Спорт
Кокляев опроверг возможность реванша с Емельяненко в ближайшее время

Прокуратура начала проверку после отключения отопления в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Липецкой области начала проверку по факту прекращения отопления в 50 многоквартирных домах в областном центре. Причиной отключения стала авария на трубопроводе вечером 17 февраля.

В филиале ПАО «Квадра» уточнили, что прорыв на сетях был устранен в течение нескольких часов. Однако из-за масштабных земельных работ ремонт затянулся до утра 18 февраля. Об этом сообщает ИА «Абирег». Раскопку усложнили проходящие на ремонтируемом участке кабели высокого напряжения. Сотрудникам пришлось откачать большой объем воды.

Прокуратура проводит проверку деятельности филиала «Квадры», а также мэрии. В отношении управляющего директора компании вынесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о теплоснабжении.

На текущий момент ремонт трубопровода завершен. Энергетики восстанавливают гидравлический режим теплосети и налаживают поступление воды в дома. Как только работы будут завершены, управляющие компании смогут подключать здания к теплоснабжению.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021