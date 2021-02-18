В Кремле отказались комментировать суд над руководством Белгазпромбанка

Россия не намерена вмешиваться во внутренние судебные дела Белоруссии. Об этом заявил в четверг, 18 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал судебный процесс в отношении бывшего председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико, обвиняемого в коррупции.

«Мы никак не можем это комментировать, это внутреннее белорусское дело. Это тот случай, когда мы никоим образом не хотим вмешиваться в судебные внутрибелорусские дела», — сказал представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь главы государства заявил, что не обладает информацией о какой-либо причастности российских властей к делу, несмотря на то что на это указывали некоторые СМИ.

«Честно говоря, мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если это действительно так, то, наверное, будет хорошая возможность и это обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности», — добавил Песков.

Накануне Верховный суд Беларуси приступил к рассмотрению дела о коррупции в отношении бывших топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».

Бывший руководитель банка был задержан 18 июня прошлого года. До этого, 11 июня, Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 235 («Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере»).

Бабарико предъявили обвинение в получении взятки в составе организованной группы 24 июля 2020 года. Следствие считает, что он, будучи руководителем Белгазпромбанка, получил от коммерсантов взятки в сумме 28 млн белорусских рублей (более 833 млн российских рублей) и распределил эту сумму среди сотрудников. Кроме того, Бабарико обвиняют в даче взятки, уклонении от налогов и отмывании доходов.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, по делу Белгазпромбанка задержаны около 30 человек.