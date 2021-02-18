Жителей Томской области предупредили о сильной метели

На юге Томской области в ближайшие сутки ожидается сильная метель. Ветер усилится до 20 м/с.

Согласно прогнозам, ухудшение погодных условий ожидается 19 февраля. На юге области выпадет снег. Из-за метели на дорогах значительно упадет видимость, пишет РИА «Томск». На проезжей части возможны снежные заносы.

Неблагоприятная погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в сфере ЖКХ, нарушить работу транспорта и привести к увеличению числа ДТП. Жителей региона просят соблюдать осторожность. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходов просят обходить стороной шаткие конструкции.

Ранее жителей Москвы предупредили о «барической пиле». В ближайшие дни в столице ожидаются резкие колебания давления.