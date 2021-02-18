Путин обсудил с Токаевым производство вакцины «Спутник V» в Казахстане

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран обсудили «важнейшие темы двусторонней повестки дня с акцентом на политическое, торгово-экономическое и межрегиональное сотрудничество».

«Особое внимание уделено борьбе с коронавирусной инфекцией, включая перспективы использования и совместного производства в Казахстане вакцины «Спутник V»», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В контексте текущего председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе главы государств также рассмотрели вопросы углубления взаимодействия в рамках данного интеграционного объединения.

4 декабря 2020 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и казахстанский минздрав подписали соглашение о сотрудничестве по регистрации и производству «Спутника V». Производство российской вакцины началось в Казахстане в конце декабря 2020 года.

В начале февраля текущего года стало известно, что в Казахстане была зарегистрирована вакцина «Спутник V», произведенная на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК).

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи.