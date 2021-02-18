Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Калужской области

Микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе в Калужской области. Два человека получили смертельные травмы.

Авария произошла на автодороге «Украина». По данным Госавтоинспекции, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. В результате автомобиль столкнулся с фурой, пишет газета «Весть».

В результате аварии погибли водитель и пассажир микроавтобуса. По факту ДТП проводится проверка.

17 февраля сообщалось о ДТП с участием грузовика в Нижегородской области. Водитель автомобиля ZAZ Sens не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ГАЗом». Водитель легковушки скончался на месте.