В Кремле прокомментировали возможность создания президентского центра

Пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову ничего не известно о планах создания специального центра президента России Владимира Путина по аналогии с «Ельцин Центром». Об этом 18 февраля представитель Кремля заявил журналистам.

«Мне вообще не известно, чтобы эта тема хоть как-то была на повестке дня», — сказал Песков. Таким образом он ответил на вопрос, есть ли у российского лидера планы по созданию центра и в каком формате он может быть создан.

Президентский центр Б.Н. Ельцина («Ельцин Центр») был открыт 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге. В нем находятся музей, где представлены документы, фотографии и артефакты, которые связаны с жизнью и деятельностью первого президента России, а также конференц-центр, образовательный, туристический и детский центры, художественная галерея. Учредителем Центра является администрация президента России. Пост председателя попечительского совета занимает руководитель администрации главы государства Антон Вайно. В состав попечительского совета входят вдова первого президента России Наина Ельцина и его дочь Татьяна Юмашева.

В июле 2019 года Наина Ельцина установила на берегу Исети, недалеко от «Ельцин Центра», именную лавочку с надписью «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом». Она рассказала, что скамейка посвящена памяти важного разговора с мужем.