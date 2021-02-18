Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Набиуллина понадеялась на восстановление экономики России в этом году
Общество
Более половины россиян хотели бы видеть детей научными сотрудниками
Общество
Регистрацию вакцины «КовиВак» запланировали на 20 февраля
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова
Мир
В Кремле назвали Украину политическим проектом западных стран
Экономика
Эксперты не увидели проблемы в возможном лишении 33 российских банков лицензии
Политика
Путин обсудил с Токаевым производство вакцины «Спутник V» в Казахстане
Экономика
В ЦБ допустили запуск пилотного проекта зачисления зарплат через СБП в 2022 году
Спорт
Кокляев опроверг возможность реванша с Емельяненко в ближайшее время

В Кремле прокомментировали возможность создания президентского центра

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову ничего не известно о планах создания специального центра президента России Владимира Путина по аналогии с «Ельцин Центром». Об этом 18 февраля представитель Кремля заявил журналистам.

«Мне вообще не известно, чтобы эта тема хоть как-то была на повестке дня», — сказал Песков. Таким образом он ответил на вопрос, есть ли у российского лидера планы по созданию центра и в каком формате он может быть создан.

Президентский центр Б.Н. Ельцина («Ельцин Центр») был открыт 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге. В нем находятся музей, где представлены документы, фотографии и артефакты, которые связаны с жизнью и деятельностью первого президента России, а также конференц-центр, образовательный, туристический и детский центры, художественная галерея. Учредителем Центра является администрация президента России. Пост председателя попечительского совета занимает руководитель администрации главы государства Антон Вайно. В состав попечительского совета входят вдова первого президента России Наина Ельцина и его дочь Татьяна Юмашева.

В июле 2019 года Наина Ельцина установила на берегу Исети, недалеко от «Ельцин Центра», именную лавочку с надписью «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом». Она рассказала, что скамейка посвящена памяти важного разговора с мужем.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021