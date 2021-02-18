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Более 5,5 млн рублей похитили при благоустройстве в Биробиджане

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В Биробиджане возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при выполнении работ по благоустройству девяти детских и спортивных площадок. В 2020 году сотрудники мэрии заключили с подрядчиком муниципальный контракт на сумму более 52 млн рублей.

По факту работы в полном объеме выполнены не были, сообщили ИА ЕАОMedia в прокуратуре ЕАО. Несмотря на это, приемная комиссия городской администрации подписала акты, подрядчику заплатили 40,5 млн рублей. При этом реальная стоимость составила около 35 млн рублей. Таким образом, управлению ЖКХ Биробиджана был причинен ущерб в размере 5,6 млн рублей.

Ранее в феврале было возбуждено уголовное дело о халатности при покупке жилья для детей-сирот в Клепиковском районе Рязанской области. Размер ущерба, причиненного бюджету, оценили почти в 3 млн рублей.

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